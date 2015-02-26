Овечкин сократил отставание от Гретцки до 65 голов

"Россиянин забросил шайбу в ворота "Нэшвилл Предаторз".

Российский 38-летний нападающий из команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадского спортсмена Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов для регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю турнира до 65 голов. Форвард стал автором заброшенной шайбы в ворота клуба "Нэшвилл Предаторз". Известно, что в текущий момент россиянин находится в списке на втором месте. В рамках сегодняшнего матча ему удалось довести общее количество своих голов в регулярных чемпионатах до 829. У Гретцки на счету записано 894 гола в 1487 матчах.

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