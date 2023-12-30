Пас Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли "Колорадо" обыграть "Сент-Луис"

Игра закончилась со счетом 2:1.

Хоккеисты из "Колорадо Эвеланш" обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча проводилась в городе Сент-Луис. Она завершилась с результатом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей арены. В составе команды победителей шайбы оппонентам в ворота на 16 и 58 минутах забросили спортсмены Райан Джохансен и Девон Тэйвз. От "Блюз" голом на 17 минуте зрителям запомнился Роберт Томас.

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился в матче голевой передачей. В 34 проведенных играх текущего турнира он набрал 34 очка (за 16 голов и 18 результативных ассистов). Голкипер из "Эвеланш" Александр Георгиев отразил 28 бросков из 29 по воротам. Россиянин был признан второй звездой данной встречи. Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич реализовал пять бросков в створ ворот и завершил матч с показателем полезности "+1". У нападающего "Блюз" Алексея Торопченко записан один бросок в створ и один силовой прием.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET