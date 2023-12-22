Гол Капризова не спас "Миннесоту" от очередного поражения

Игра закончилась со счетом 4:3.

Спортсмены из "Миннесоты Уайлд" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сиэтл Кракен". Матч продлился на спортивной площадке в городе Сент-Поле. Он завершился с результатом 4:3 (0:1, 1:0, 3:2) в пользу гостей ледовой арены. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентам забросили на 31, 47 и 59, 58 минутах Мэтти Бенирс, , Янни Гурд (реализовал дубль) и Тай Картье. От "Миннесоты" отличились на 5, 52 и 59 минутах российский нападающий Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло и Брок Фэйбер.

Таким образом "Уайлд" по итогам регулярного сезона не смогли пробиться в плей-офф НХЛ. Форвард Кирилл Капризов в 75 проведенных матчах чемпионата набрал 96 очков (за 46 голов и 50 результативных передач). Россиянин был признан второй звездой встречи игры против "Кракен". Нападающий от "Миннесоты" Марат Хуснутдинов провел на площадке 15 минут и результативными действиями зрителм не запомнился.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET