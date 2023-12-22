Дубль Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Эдмонтон"

Игра закончилась со счетом 5:1.

Представители "Колорадо Эвеланш" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра проводилась на спортивной арене в городе Денвере и завершилась с результатом 5:1 (4:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев ледовой площадки. В составе "лавин" дубль оформил на 2 и 8 минутах российский нападающий Валерий Ничушкин. Дополнительно шайбы в ворота соперников забросили на 6, 11, 33 минутах спортсмены Микко Рантанен, Джош Мэнсон и Зак Паризе. От "Эдмонтона" автором единственного гола на 16 минуте стал Дилан Холлоуэй.



Напомним, что форвард Валерий Ничушкин в 54 проведенных матчах чемпионата НХЛ набрал 53 очка (за 28 голов и 25 результативных передач). Хоккеист установил новый личный рекорд своей результативности в одном регулярном сезоне НХЛ.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET