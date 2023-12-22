Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Торонто"

Игра закончилась со счетом 6:4.

Представители "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). ледовая встреча завершилась с результатом 6:4 (2:1, 3:0, 1:3) в пользу хозяев спортивной площадки. В составе команды победителей шайбы в ворота противников на 7, 4, 27, 38, 39 и 52 минутах забросили российский нападающий Никита Кучеров, Ник Пол, Энтони Дюклер, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель и Таннер Жанно. Со стороны "Торонто" голами на 14, 55, 57 и 60 минутах зрителям запомнились Райан Ривз, Ти Джей Броди, Джон Таварес и Понтус Хольмберг.

Россиянин, форвард Никита Кучеров также совершил голевую передачу. Его признали первой звездой матча. Форвард от "Лайтнинг" стал первым российским хоккеистом и пятым игроком во всей истории НХЛ, которому удалось в рамках одного регулярного сезона реализовать 100 ассистов. Дополнительно нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата, набрав 144 очка (за 44 гола и 100 передачи) в 81 проведенном матче. Соотечественник Кучерова, защитник "Торонто" Илья Любушкин нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и провел четыре силовых приема.

Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Филадельфию" и выйти в плей-офф.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET