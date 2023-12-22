Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Филадельфию" и выйти в плей-офф

Игра закончилась со счетом 2:1.

Представители "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким результатом спортсмены клуба обеспечили себе участие в плей-офф. Ледовая встреча между оппонентами завершилась с результатом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей площадки. В составе победителей шайбы в ворота соперников забросили на 19, 57 минутах российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Со стороны "Филадельфии" единственным голом отличился на 33 минуте Эрик Джонсон. Защитник от столичных хоккеистов Александр Алексеев очков не набрал. Защитник "Филадельфии" Егор Замула отметился голевой передачей.



Россиянин Александр Овечкин довел общее число количество голов в текущем сезоне 2023-2024 годов до 31. Он поднялся в рейтинге на пятую строчку по числу заброшенных шайб в одном розыгрыше чемпионата среди игроков 38 лет и старше. Это место он делит с Теему Селянне, Джонни Буциком и Горди Хоу. Рекорд лиги все еще принадлежит Горди Хоу, который в 40-летнем возрасте забросил 44 шайбы для сезона НХЛ 1968-1969. годов.

Овечкин не попал в пустые ворота в матче против "Бостона".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET