Овечкин не попал в пустые ворота в матче против "Бостона"

Игра закончилась со счетом 2:0.

Команда"Вашингтон Кэпиталз" добыла себе победу над "Бостон Брюинз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев площадки. Российский нападающий и капитан столичного клуба Александр Овечкин при счете 1:0 имел шанс запомниться зрителям голом в конце третьего периода. В результате 38-летний форвард совершил аккуратный бросок из своей зоны по пустым воротам "Бостона", однако ему не удалось попасть в створ ворот. Таким образом отличиться результативными действиями лидер "Вашингтона" не смог.

В 78 матчах чемпионата Александр Овечкин набрал 64 очка (30 голов и 34 передачи).

Панарин стал четвертым россиянином в истории с 120 очками в сезоне НХЛ.

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом