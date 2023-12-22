Панарин стал четвертым россиянином в истории с 120 очками в сезоне НХЛ

Достижение достигнуто форвардом в матче с "Оттавой".

Российский нападающий из "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал четвертым хоккеистом из РФ в истории, которому удалось набрать 120 очков в одном регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На ледовой встрече с представителями "Оттавы Сенаторз" форвард отметился одним голом и передачей. Таким образом спортсмен довел общее количество своих результативных действий в текущем сезоне-2023-2024 годов в НХЛ до 120 (49 голов и 71 передача).

Ранее 120 очков и более набирали Александр Могильный (127 очков в сезоне 1992-1993 годов), Сергей Федоров (120 очков в сезоне 1993-1994 годов) и дважды Никита Кучеров (128 очков в сезоне 2018-2019 годов и 142 балла в сезоне 2023-2024, который еще продолжается). Дополнительно Артемий Панарин стал вторым в истории клуба "Рейнджерс" игроком, достигшим этого показателя. Ранее аналогичного достижения добился чех Яромир Ягр.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET