Шатаут Бобровского и гол Тарасенко принесли "Флориде" победу

Игра закончилась со счетом 4:0.

Представители "Флориды Пантерз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча проводилась на территории площадки в городе Санрайз. Она завершилась с результатом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 1, 38, 40 и 58 минутах спортсмены Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко.



Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил все 25 бросков по воротам клуба. Таким образом хоккеист оформил для себя шестой шатаут в текущем сезоне НХЛ. Его признали первой звездой матча. Его соотечественник, защитник от "Пантерз" Дмитрий Куликов совершил четыре броска в створ ворот, а затем провел четыре силовых приема. Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко один раз бросил в створ, он также отметился двумя хитами. В игре в активе у форварда "Блю Джекетс" Дмитрия Воронкова записано два заблокированных броска. Защитник "мундиров" Иван Проворов нанес один бросок в створ, совершил четыре блокшота.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET