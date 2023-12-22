"Рейнджерс" проиграли "Филадельфии", несмотря на гол Панарина

Игра закончилась со счетом 4:1.

Представители "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе "летчиков" шайбы в ворота соперников забросили на 5, 24, 40 и 46 минутах Кэм Йорк, Бобби Бринк, Трэвис Конечны и Ноа Кейтс. Со стороны хозяев площадки единственным голом зрителям запомнился на 19 минуте российский нападающий Артемий Панарин.



Таким образом Артемий Панарин продлил личную результативную серию до 11 матчей. В 80 проведенных играх текущего сезона НХЛ россиянин набрал 117 очков (47 голов и 70 результативных передач). Его соотечественник, защитник "Филадельфии" Егор Замула совершил один бросок в створ ворот, а также заблокировал два броска и провел один силовой прием. Вратари "Рейнджерс" и "Флайерз" Игорь Шестеркин и Иван Федотов участия в матче не приняли.

По итогам матча "Рейнджерс" потерпели второе поражение подряд. "Филадельфия" прервала для себя серию поражений, которая составила восемь матчей. В текущий момент "Флайерз" расположились на 11-м месте в рейтинге Восточной конференции, а также остаются на шестой строчке Столичного дивизиона, набрав 85 очков в 80 играх.

Кучеров стал первым в истории россиянином, набравшим 140 очков в сезоне НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET