Кучеров стал первым в истории россиянином, набравшим 140 очков в сезоне НХЛ

Игра между "Тампой" и "Оттавой" закончилась со счетом 2:3.

Нападающий из "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал первым в истории российским хоккеистом, которому удалось набрать 140 очков в одном регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги. Такого итога хоккеист достиг за 78 проведенных матчей. На встрече его команды против "Оттавы Сенаторз" форвард отметился голевой передачей. С таким достижением спортсмен довел общее количество своих результативных действий в текущем сезоне НХЛ до отметки в 140 очков (43 гола и 97 передач). Крое того, никита Кучеров стал 11-м игроком во всей истории НХЛ, набравшим 140 очков и более в одном розыгрыше регулярного чемпионата.

Несмотря на такие личные итоги для Кучерова, представители "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Оттаве Сенаторз" по серии буллитов с результатом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе "Оттавы" шайбы в основное время противникам в ворота забросили на 9, 43 минутах Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон. Автором решающей попытки в серии буллитов стал Ткачук. Со стороны "Тампы" голами отличились на 10 и 13 минутах Конор Шири и Брейден Пойнт.

Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Чикаго".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET