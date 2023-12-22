Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Чикаго"

На счету хоккеиста 62 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джордана Кайру, забросившего вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 77 матчей и набрал 62 (27+35) очка.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Свечникова помогли "Каролине" одолеть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET