Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" одолеть "Бостон"

"Каролина" обыграла "Бостон" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился голевой передачей на Теуво Терявяйнена.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 57 матчей и набрал 49 (19+30) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Детройтом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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