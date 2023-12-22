Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" одолеть "Бостон"

Нападающий был признан первой звездой матча.

"Каролина" обыграла "Бостон" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился голевой передачей на Теуво Терявяйнена.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 57 матчей и набрал 49 (19+30) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Детройтом".

Видео: YouTube / SPORTSNET