Шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Детройтом"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Вашингтон" одержал победу над "Детройтом" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан третьей звездой матча. Хоккеист забросил вторую шайбу в ворота хозяев в конце второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 75 матчей и набрал 63 (30+33) очка.

Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET