Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Коламбус"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" обыграла "Коламбус" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин отметился тремя голевыми передачи, с которых забили Брейден Пойнт и дважды Стивен Стэмкос.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 77 матчей и набрал 139 (43+96) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET