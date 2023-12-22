Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Коламбус"

"Тампа" обыграла "Коламбус" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин отметился тремя голевыми передачи, с которых забили Брейден Пойнт и дважды Стивен Стэмкос.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 77 матчей и набрал 139 (43+96) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Торонто".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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