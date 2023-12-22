Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Торонто"

"Питсбург" уступил "Торонто" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Россиянин помог забить Рикарду Раккелю первую шайбу в ворота хозяев в конце первого периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 78 матчей и набрал 63 (25+38) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Анахаймом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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