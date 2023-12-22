Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Торонто"

На счету хоккеиста 63 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питсбург" уступил "Торонто" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Россиянин помог забить Рикарду Раккелю первую шайбу в ворота хозяев в конце первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 78 матчей и набрал 63 (25+38) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Анахаймом".

Видео: YouTube / SPORTSNET