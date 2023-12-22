Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Анахаймом"

Форвард набрал 61 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Анахайм" по буллитам со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич помог своей команде добиться успеха. Хоккеиста стал автором четвертой шайбы в ворота хозяев. В серии буллитов победу гостям принес Джордан Кайру.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 76 матчей и набрал 61 (27+34) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET