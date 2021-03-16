Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Юту"

"Сент-Луис" одержал победу над "Ютой" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.
Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. "Сент-Луис" завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда не смогла выйти в плей-офф, набрав 86 очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел в составе "Сент-Луиса" 81 матч, забросил 20 шайб и отдал 28 голевых передач. Россиянин занял четвертое место в составе команды по набранным очкам в чемпионате.
