Передача Гаврикова помогла "Рейнджерс" обыграть "Тампу"

Защитник набрал 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Тампой" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Таю Картье, забросившему первую шайбу в ворота хозяев. "Рейнджерс" завершили сезон на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 77 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел в составе "Рейнджерс" 82 матча, забросил 14 шайб и отдал 21 голевую передачу. Россиянин занял восьмое место среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Мичкова принесли "Филадельфии" победу над "Монреалем".

