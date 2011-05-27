Гол и две передачи Мичкова принесли "Филадельфии" победу над "Монреалем"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Филадельфия" одержала победу над "Монреалем" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Портеру Мартону и Оливеру Бонку. "Филадельфия" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 98 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел в составе "Филадельфии" 81 матч, забросил 20 шайб и отдал 31 голевую передачу. Россиянин идет на четвертом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

