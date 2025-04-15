Две передачи Подколзина помогли "Эдмонтону" обыграть "Анахайм"

"Эдмонтон" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 4:3 в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Каспери Капанена, оформившего дубль в ворота гостей. "Эдмонтон" повел в серии (1-0). Следующий матч между командами состоится 23 апреля.

В регулярном чемпионате НХЛ Василий Подколзин провел в составе "Эдмонтона" 82 матча, забросил 19 шайб и отдал 18 голевых передач. Россиянин занял седьмое место среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

