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Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Коламбус"

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На счету форварда 47 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" обыграла "Коламбус" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в начале встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 56 матчей и набрал 47 (18+29) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль и передача Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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