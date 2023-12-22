Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Коламбус"

На счету форварда 47 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" обыграла "Коламбус" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в начале встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 56 матчей и набрал 47 (18+29) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET