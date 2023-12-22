Дубль и передача Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Чикаго"

Нападающего признали второй звездой матча.

"Миннесота" разгромила "Чикаго" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-Центр" в Чикаго.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Марко Росси.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 70 матчей и набрал 89 (41+48) очков.

Ранее мы сообщали, что четыре очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET