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Четыре очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Монреалем"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" одержали победу над "Монреалем" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также отметился тремя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 78 матчей и набрал 115 (46+69) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Воронкова помогла "Коламбусу" разгромить "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк монреаль канадиенс, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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