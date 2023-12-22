Четыре очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Монреалем"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" одержали победу над "Монреалем" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также отметился тремя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 78 матчей и набрал 115 (46+69) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Воронкова помогла "Коламбусу" разгромить "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET