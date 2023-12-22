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Передача Воронкова помогла "Коламбусу" разгромить "Филадельфию"

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Нападающий набрал 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Филадельфией" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Зака Веренски, забросившего пятую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 71 матч и набрал 34 (18+16) очка.

Ранее мы сообщали, что три очка Наместникова принесли "Виннипегу" победу над "Миннесотой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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