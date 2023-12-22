Три очка Наместникова принесли "Виннипегу" победу над "Миннесотой"

"Виннипег" обыграл "Миннесоту" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Алексу Иафалло и Моргану Бэррону.
В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 74 матча и набрал 37 (11+26) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Романова помогла "Айлендерс" одержать победу над "Нэшвиллом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все