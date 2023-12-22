Передача Романова помогла "Айлендерс" одержать победу над "Нэшвиллом"

На счету защитника 21 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" обыграли "Нэшвилл" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Кайла Палмьери, который забросил вторую шайбу в пустые ворота гостей в конце третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 76 матчей и набрал 21 (7+14) очко.

Ранее мы сообщали, что дубль и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Тампу".

Видео: YouTube / SPORTSNET