Дубль и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Тампу"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" одержал победу над "Тампой" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Он также помог отличиться Майклу Бантингу, который стал автором победного гола "Питтсбурга".

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 77 матчей и набрал 62 (25+37) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET