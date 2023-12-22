Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Детройт"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Представители"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 6, 20 и 34, 51 минутах спортсмены Уилл Кайлли, Баркли Гудроу (реализовал дубль) и Крис Крайдер. Со стороны "Детройта" на 8, 22 и 34 минутах отличились Эндрю Копп, Джей Ти Комфер и Дилан Ларкин. Российский нападающий от "Рейнджерс" Артемий Панарин продлил личную результативную серию до восьми матчей подряд. В них суммарно форвард набрал 17 очков (за семь голов и 10 результативных передач). Всего в текущем сезоне НХЛ 2023-2024 годов он имеет в своем активе 111 очков (45+66) в 77 проведенных играх.

Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче против "Эдмонтона".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET