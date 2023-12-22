Гол Ничушкина не спас "Колорадо" от поражения в матче против "Эдмонтона"

Игра закончилась со счетом 6:2.

Представители "Колорадо Эвеланш" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтон Ойлерз". Ледовая встреча завершилась с результатом 6:2 (2:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев арены. В составе команды победителей шайбы оппонентам забросили на 2, 18 и 45, 29, 40 и 52 минутах спортсмены Кори Перри, Коннор Макдэвид (реализовал дубль), Маттиас Экхольм и Эвандер Кейн (совершил дубль). Со стороны гостей голами на 12 и 16 минутах отличились Джонатан Друен и российский нападающий Валерий Ничушкин, вернувшийся в состав клуба. Его соотечественник, форвард "Колорадо" Яков Тренин заблокировал один бросок, а также провел три силовых приема. Голкипер из "Эвеланш" Александр Георгиев отразил 40 бросков из 46 по воротам.

Известно, что "Эдмонтон" благодаря данной победе обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ. По итогам 75 игр "Ойлерз" имеют в своем активе 97 очков. "Нефтяники" расположились на второй позиции в таблице Тихоокеанского дивизиона. А "Колорадо" с 102 очками в 77 проведенных также стали вторыми в Центральном дивизионе.

Овечкин забросил 851-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки — 43 гола.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET