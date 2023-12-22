Овечкин забросил 851-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки — 43 гола

Игра "Вашингтона" и "Каролиной" закончилась со счетом 4:2.

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадского спортсмена Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю турнира до 43 голов. Форвард оформил дубль в матче первенства против "Каролины Харрикейнз". Несмотря на это представители "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение на ледовой встрече с оппонентами. Игра проводилась на территории стадиона в Роли и завершилась с результатом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) в пользу хозяев площадки. В составе "Каролины" шайбы в ворота противников смогли забросить на 35 и 60, 52 и 60 минутах забросили Джейк Гюнцель (оформил дубль) Мартин Нечас и Себастьян Ахо. От "Вашингтона" дубль на 4 и 20 минутах оформил Александр Овечкин. Спортсмен продлил личную результативную серию до трех матчей. Для 38-летнего россиянина данная игра с "Каролиной" стала 173-й в профессиональной карьере в рамках чемпионатов НХЛ.

Его соотечественник, нападающий "Вашингтона" Иван Мирошниченко совершил один бросок в створ ворот и один блокшот. Защитник "Кэпиталз" Александр Алексеев один раз бросил в створ ворот соперников. Форвард от "Каролины" Андрей Свечников участия в матче не принял. Нападающий "Харрикейнз" Евгений Кузнецов запомнился болельщикам голевой передачей. Защитник от "ураганов" Дмитрий Орлов нанес три броска в створ ворот. Голкипер "Каролины" Петр Кочетков отразил 13 бросков из 15 по воротам клуба.

Таким образом "Вашингтон" потерпел пятое поражение подряд. В текущий момент "Кэпиталз" расположились на пятой позиции в списке Столичного дивизиона и идут девятыми в Восточной конференции. Команда имеет в своем активе 82 очка после 76 проведенных игр. "Каролина" одержала третью победу в последних четырех встречах. По итогам 77 матчей "Харрикейнз" набрали 103 очка.

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Фото и видео: YouTube / РИА Новости Спорт