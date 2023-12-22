Пас Капризова не помог "Миннесоте" избежать поражения в матче с "Колорадо"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Представители "Миннесоты Уайлд" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш". ледовая встреча состоялась на арене в городе Сент-Поле. Она завершилась с результатом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей спортивной площадки. В составе команды победителей шайбы в ворота противников забросили на 5, 13 и 21, 47 и 59 минутах игры Арттури Лехконен, Джонатан Друен (реализовал дубль), Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Со стороны "Миннесоты" отличились на 9 и 31 минутах Винни Леттьери и Деклан Чисхольм.



Нападающий из "Уайлд" Кирилл Капризов запомнился фанатам клуба одной голевой передачей. Форвард продлил личную результативную серию до пяти матчей подряд. Также спортсмен вышел на чистое восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории "Миннесоты". Ему удалось набрать 318-й балл (151 гол и 167 голевых передач) за "дикарей". По этому показателю россиян обошел Микаэля Гранлунда. Его соотечественник, форвард "Миннесоты" Марат Хуснутдинов совершил два броска в створ ворот, дополнительно провел два силовых приема.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET