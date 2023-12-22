Шатаут Бобровского помог "Флориде" разгромить "Оттаву"

Игра закончилась со счетом 6:0.

Представители команды "Флорида Пантерз" одержали крупную победу над "Оттавой Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась с результатом 6:0 (2:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей стадиона. В составе клуба "Пантерз" шайбы в ворота соперников забросили на 2, 2, 23, 25, 38 и 44 минутах спортсмены Ник Казинс, российский защитник Дмитрий Куликов, Антон Лунделль, Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. Нападающий "Флориды" Владимир Тарасенко запомнился болельщикам одной голевой передачей. Признанный первой звездой матча голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил все 30 бросков по воротам. Эти достижением он оформил свой пятый шатаут в текущем сезоне НХЛ 2023-2024 годов. Этот "сухой" матч стал 43-м в профессиональной карьере россиянина в чемпионатах НХЛ.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET