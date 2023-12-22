Кучеров стал первым россиянином в истории с 90 передачами в сезоне НХЛ

Игра "Тампы" против "Монреаля" закончилась со счетом 7:4.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал первым в истории хоккеистом из России, которому удалось достичь отметки в 90 голевых передач за один регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче первенства против "Монреаль Канадиенс" спортсмен оформил ассистентский дубль. Благодаря этому результату форвард довел количество собственных результативных передач в сезоне-2023/24 НХЛ до отметки в 90. Для достижения этой цели форварду "Тампы" потребовалось 75 проведенных игр.

Ледовая встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась с результатом 7:4 (2:1, 4:1, 1:2) в пользу гостей площадки. В составе "Тампы" шайбы оппонентам в ворота забросили на 10 и 30, 17, 28 и 60 минутах, 34 и 38 Ник Пол (реализовал дубль), Майки Эйссимонт, Стивен Стэмкос (оформил дубль), Брэндон Хагел и Никита Кучеров. Со стороны канадцев дубль на 3 и 25 минутах оформил Йоэль Армиа. Дополнительно голами отметились на 49 и 52 минутах Юрай Слафковски и Коул Кофилд. Россиянин Никита Кучеров также запомнился зрителям матча двумя голевыми передачами. Его признали второй звездой встречи.

Напомним, что среди всех игроков лиги в сезоне-2023-2024 Никита Кучеров стал вторым хоккеистом с 90 передачами в чемпионате НХЛ. Ранее этой отметки достиг канадский форвард и капитан команды "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Случай, когда в рамках одной "регулярки" по 90 голевых передач выполнили минимум два игрока, является первым за последние 28 лет.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET