Овечкин сократил отставание от Гретцки до 45 голов

Игра закончилась со счетом 4:1.

Российский 38-летний нападающий и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадского спортсмена Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 45 голов. Форвард отметился одной заброшенной шайбой в воротах оппонентов, зафиксированной в матче первенства против "Питтсбург Пингвинз". Таким образом количество голов россиянина достигло в чемпионатах НХЛ до отметки в 849. В текущем сезоне шайба стала для хоккеиста 27 по счету.

Несмотря на это, хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче. Ледовая встреча завершилась с результатом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей площадки. В составе клуба победителей шайбы оппонентам забросили на 2, 12, 30 и 58 минутах Райан Ши, Пьер-Оливье Жозеф, Майкл Бантинг и Ларс Эллер. От "Вашингтона" единственным голом отметился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин на 47 минуте. Форвард от "Кэпиталз" Иван Мирошниченко совершил один бросок в створ ворот противников, а также провел четыре силовых приема. Он очков не набрал. Защитник от "столичных" Александр Алексеев заблокировал один бросок и провел один хит. Нападающий из "Питтсбурга" Евгений Малкин запомнился зрителям игры одним блоком и одним силовым приемом.

Гол и передача Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Нью-Джерси".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET