Гол и передача Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Нью-Джерси"

Форвард набрал 110 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Крису Крайдеру.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 76 матчей и набрал 110 (45+65) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET