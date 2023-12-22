Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Торонто" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин отметился тремя голевыми передачами на Виктора Хедмана, Брейдена Пойнта и Ника Пола.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 74 матча и набрал 130 (42+88) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Оттаву".

Видео: YouTube / SPORSNET