Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Оттаву"

Хоккеист набрал 83 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Оттаву" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Мэтта Болди, забросившего вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 67 матчей и набрал 83 (37+46) очка.

Ранее мы сообщали, что две передачи Барбашева помогли "Вегасу" одержать победу над "Ванкувером".

Видео: YouTube / SPORTSNET