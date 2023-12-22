Две передачи Барбашева помогли "Вегасу" одержать победу над "Ванкувером"

На счету форварда 44 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя передачами на Джонатана Маршессо и Джека Айкела.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 75 матчей и набрал 44 (18+26) очка.

Ранее мы сообщали, что дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORSNET