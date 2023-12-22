Две передачи Барбашева помогли "Вегасу" одержать победу над "Ванкувером"

"Вегас" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя передачами на Джонатана Маршессо и Джека Айкела.
В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 75 матчей и набрал 44 (18+26) очка.
Ранее мы сообщали, что дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси".
Видео: YouTube / SPORSNET
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