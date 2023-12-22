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Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нью-Джерси"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Нью-Джерси.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Сидни Кросби.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 75 матчей и набрал 59 (23+36) очков.

Ранее мы сообщали, что Панарин обошел Мессье по набранным очкам в одном сезоне за "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, хк нью-джерси дэвилз, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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