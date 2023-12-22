  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:49
119
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Панарин обошел Мессье по набранным очкам в одном сезоне за "Рейнджерс"

0 0

На счету форварда 108 очков в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин обновил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Питтсбурга" его команда уступила со счетом 2:5. Россиянин отметился голевой передачей. Всего в нынешнем сезоне Панарин набрал 108 (44+64) очков. Он обогнал экс-хоккеиста Марка Мессье по набранным очкам за один сезон, выйдя на чистое третье место. Лидером среди всех игроков "Рейнджерс" по этому показателю является чех Яромир Ягр, набравший 123 (54+69) очка в сезоне 2005/06.

Ранее мы сообщали, что передача Романова помогла "Айлендерс" обыграть "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии