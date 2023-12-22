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Передача Романова помогла "Айлендерс" обыграть "Филадельфию"

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На счету защитника 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" одержали победу над "Филадельфией" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Андерса Ли, забросившего третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 73 матча и набрал 18 (7+11) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Тарасенко не помогли "Флориде" уйти от поражения в матче с "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр романов, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк айлендерс, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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