Передача Романова помогла "Айлендерс" обыграть "Филадельфию"

"Айлендерс" одержали победу над "Филадельфией" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.
Защитник "Айлендерс" Александр Романов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Андерса Ли, забросившего третью шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 73 матча и набрал 18 (7+11) очков.
Ранее мы сообщали, что три очка Тарасенко не помогли "Флориде" уйти от поражения в матче с "Торонто".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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