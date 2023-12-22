Три очка Тарасенко не помогли "Флориде" уйти от поражения в матче с "Торонто"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Флорида" уступила "Торонто" со счетом 4:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Форвард "Флориды" Владимир Тарасенко был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Сэму Рейнхарту и Сэму Беннетту.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 69 матчей и набрал 50 (22+28) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET