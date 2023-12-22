  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:29
101
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Две передачи Кузьменко помогли "Калгари" обыграть "Лос-Анджелес"

0 0

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Калгари" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Форвард "Калгари" Андрей Кузьменко был признан третьей звездой матча. Россиянин отдал две голевые передачи на Назема Кадри и Мартина Поспишила.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 63 матча и набрал 33 (15+18) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Колорадо" одержать победу над "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, национальная хоккейная лига, хк калгари флеймз, хк лос-анджелес кингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии