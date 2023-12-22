Шайба Тренина помогла "Колорадо" одержать победу над "Нэшвиллом"

"Колорадо" обыграл "Нэшвилл" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.
Форвард "Нэшвилла" Яков Тренин помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей в конце второго периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 70 матчей и набрал 16 (12+4) очков.
Ранее мы сообщали, что два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все