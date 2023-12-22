Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс"

На счету хоккеиста 126 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Айлендерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин отдал две голевые передачи на Даррена Рэддиша и Энтони Чирелли.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 72 матча и набрал 126 (42+84) очков.

Ранее мы сообщали, что четыре очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET