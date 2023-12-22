Четыре очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Аризону"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" одержали разгромную победу над "Аризоной" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Маллет-Арене" в Темпе.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил седьмую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился тремя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 74 матча и набрал 107 (44+63) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET