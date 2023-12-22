Четыре очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Аризону"

"Рейнджерс" одержали разгромную победу над "Аризоной" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Маллет-Арене" в Темпе.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил седьмую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился тремя голевыми передачами.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 74 матча и набрал 107 (44+63) очков.
Ранее мы сообщали, что дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Коламбус".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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