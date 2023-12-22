Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Коламбус"

Игра закончилась со счетом 3:2.

Спортсмены "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась с результатом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев стадиона. В составе клуба победителей дубль оформил на 30 и 37 минутах матча российский нападающий Евгений Малкин. Также еще шайбу забросил на 41 минуте Дрю О"Коннор. Со стороны оппонентов голами в воротах противников на 26 и 34 минутах отличились Мэтью Оливье и Коул Силлинджер.

Евгения Малкина признали первой звездой матча. Представителю России удалось забросить соперникам свои 20-ю и 21-ю шайбы в в текущем сезоне. Таким образом 37-летний форвард в 15-й раз за свою профессиональную карьеру достиг отметки в 20 голов в одном розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий стал 31-м игроком в истории лиги, четвертым действующим хоккеистом, которым удалось забросить по 20 шайб в 15-ти сезонах НХЛ. По указанному параметру он сравнялся с Патриком Кейном. Сейчас спортсмен уступает только Александру Овечкину (19 сезонов) и Сидни Кросби (16 сезонов).

Его соотечественники, нападающие "Коламбуса" Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков очков в игре не набрали. Защитник о "Блю Джекетс" Иван Проворов запомнился болельщикам одной голевой передачей. Голкипер из "мундиров" Даниил Тарасов отразил 33 броска из 36 по воротам команды.

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Фото и видео: YouTube / SPORSNET