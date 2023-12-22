Два гола Бучневича принесли "Сент-Луису" победу над "Калгари"

Игра завершилась с результатом 5:3.

Представители "Сент-Луис Блюз" обыграли "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился с результатом 5:3 (1:2, 2:1, 2:0). В составе команды победителей дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич на 29 и 59 минуктах ледовой встречи. Также по одной шайбе в воротах оппонентов запомнились на 14, 24 и 43 минутах спортсмены Захари Болдюк, Джейк Нейборс и Брэндон Саад. Со стороны "Калгари" дубль оформил россияни Андрей Кузьменко. Он забил а 15 и 37 минутах игры. Нашего соотечественника признали третьей звездой текущего матча.Автором еще одного гола на 19 минуте стал Джонатан Юбердо. Нападающий от "Сент-Луиса" Алексей Торопченко отметился одной голевой передачей. Защитники "Калгари" Даниил Мироманов и Никита Охотюк результативными действиями не отличились.

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Фото и видео: YouTube / SPORSNET