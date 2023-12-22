Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

Игра закончилась мо счетом 3:2 по буллитам.

Команда "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграла "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Леодвоая встреча завершилась с результатом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) по серии буллитов победой гостей арены. Шайбы в ворота соперников от победителей забросили на 43, 50 минутах спортсмены Каапо Какко и Крис Крайдер. Автором решающего броска стал российский нападающий Артемий Панарин. От "Колорадо" голами отметились на 40 и 53 минутах Кейси Миттельштадт и Девон Тэйвз.



Признанный первой звездой встречи Артемий Панарин дополнительно записал на счет одну результативную передачу. Форвард из России продлил личную серию до четырех матчей, в которых суммарно набрал 9 очков (за пять голов и четыре передачи). Всего в 73 проведенных играх текущего НХЛ спортсмен набрал 103 очка (43+60). Его соотечественник, голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 38 бросков из 40 по воротам. Его признали третьей звездой матча. Форвард из "Колорадо" Яков Тренин результативных очков не набрал. Нападающий от "Эвеланш" Валерий Ничушкин участия в данном матче не принял. Голкипер Александр Георгиев совершил 23 сейва после 25 бросков по воротам клуба.

В настоящее время "Рейнджерс" с 102 очками по итогам 73 матчей возглавляют рейтинг Столичного дивизиона Восточной конференции, а "Колорадо" с 98 очками после 73 проведенных встреч занимает второе место в списке Центрального дивизиона на Западе.

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Фото и видео: YouTube / SPORSNET